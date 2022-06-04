تدريب الخريجين الصيادلة من المواطنين للعمل بالشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل لبرنامج تدريبي يهدف لبناء قدرات وتجهيز مواطني الدولة من حاملي شهادات الصيدلة، للانضمام للعمل في المكاتب التسويقية التابعة لشركات الأدوية العالمية بالدولة، من خلال تدريب مكثف مدته 12 شهراً، بهدف تطوير مهارات الخريجين الشباب وإتاحة الفرصة للعمل في القطاع الخاص. وبموجب المذكرة سيتلقى المتدربون راتباً شهرياً من الشركة، ولهم الأفضلية للتقدم للوظائف الشاغرة لديها بدوام كامل. وتم توقيع المذكرة في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة، حيث وقّع المذكرة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، ومحمد عز الدين، المدير العام لشركة نوفارتيس السويسرية في منطقة الخليج العربي.

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