محمد الشرقي يلتقي فريق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهميّة برنامج الفجيرة للتميز الحكومي كمشروعٍ حيوي في تطبيق أفضل معايير الأداء الفردي والمؤسسي، وتعزيز ممارسات التميز في خطط عمل الجهات الحكومية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بشأن ضرورة تكاتف الجهود في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي لتحقيق أهدافه، ودعم الارتقاء بالعمل الحكومي في إمارة الفجيرة بما يتواءم وتطلعات الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.جاء ذلك خلال اجتماع سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مع فريق عمل برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، الأمين العام للبرنامج.

أهداف

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من محمد سعيد الضنحاني إلى شرحٍ تفصيليٍ عن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي وتأسيسه بالتعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، كما استمع سموه إلى أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية التي تتضمن جائزة الفجيرة للتميز الحكومي، إضافة إلى التعريف بالجهات الحكومية المشاركة في الجائزة والفئات المعتمدة لجوائز الدورة الأولى منها، وهي الفئة المؤسسية، والإدارية، والوظيفية.

كما استعرض عبدالله الحنطوبي رئيس لجنة تأسيس الجائزة خطة عمل البرنامج وفروعه، وأهدافه الرامية إلى دعم مفهوم التميز والابتكار في منظومة عمل المؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية التي ترفع كفاءة عمل الموظفين وتحسن مستوى حياة الأفراد من المتعاملين في المجتمع.

وشدّد سمو ولي عهد الفجيرة على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية الحكومية وتكثيف العمل في المراحل التنفيذية المقبلة للبرنامج، والحرص على نشر مفاهيم التميز والإبداع لدى العاملين في القطاع الحكومي بما يسهم في رفع كفاءاتهم الفردية، ويخدم توجهات العمل المؤسسية في الحكومة. حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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