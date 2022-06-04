الإمارات تحافظ على مقعدها في الاتحاد الدولي للصحافيين

المصدر: مسقط - وام

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حافظت دولة الإمارات على مقعدها في الاتحاد الدولي للصحافيين «IFJ» إثر فوز محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية في الانتخابات التي جرت أمس لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين للكونغرس في سلطنة عمان.

وكان الحمادي قد فاز الثلاثاء الماضي بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحافيين الذي تم تأسيسه خلال اجتماعات مسقط، لتسجل دولة الإمارات حضوراً قوياً ومميزاً في التجمعات الصحافية القارية والعالمية، ما يعتبر إنجازاً للصحافة الإماراتية على المستوى الخارجي.

وشكر محمد الحمادي جميع النقابات والجمعيات التي صوتت لصالح الإمارات، وقال: نمتلك اليوم عدداً كبيراً من الأصدقاء في العالم، وهذا بفضل الجهد الذي تبذله قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعتبر انعكاساً طبيعياً لمكانة الدولة وصورتها أمام العالم.

وقال الحمادي إن هذا الإنجاز جاء بفضل المشاركة الفعّالة لجمعية الصحافيين الإماراتية خلال السنوات الماضية في المحافل الإقليمية والدولية ولمشاركتها في دعم قضايا الصحافة والصحافيين في مختلف دول العالم.

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