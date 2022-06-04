محاضرة عن دور المرأة الإماراتية في العمل البرلماني

المصدر: دبي - البيان

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في إطار جهودها لنشر ثقافة المشاركة السياسية والتوعية بدور المرأة الإماراتية في الحياة البرلمانية.. تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان المحاضرة الثالثة من مبادرة مجالس الأحياء في دورتها الخامسة في إمارة عجمان، تحت عنوان «الآفاق المستقبلية للمرأة الإماراتية في العمل البرلماني»، وذلك يوم الخميس الموافق لتاريخ (9) يونيو 2022م في تمام الساعة (07:30) مساء في مجلس الأمين - الصفيا، عجمان والتي سيلقيها الدكتور أحمد المنصوري – مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية.

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