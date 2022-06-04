فاطمة المرزوقي.. بطلة الصفوف الأمامية في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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جهود كبيرة بذلتها الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال جائحة «كوفيد 19» تكللت بحصولها على جائزة بطلة الصفوف الأمامية الطبية لعام 2022 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثمرة لجهودها التي قدمتها بقيادة الفريق الطبي في عجمان منذ بداية الجائحة، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة في مجال مواجهة الوباء وتقديم الخدمات الصحية ونجاح حملة التطعيم للفئات المجتمعية المستهدفة.

وتميزت الدكتورة فاطمة المرزوقي بابتسامتها الدائمة التي تستقبل بها المرضى من أجل زرع الراحة والطمأنينة في نفوسهم قبل تقديم العلاج، وجاء تكليفها بمنصب مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في عجمان مع بداية الجائحة إلى جانب عملها كأخصائي طب أسرة، وتم اختيارها كمتحدث رسمي لوسائل الإعلام من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة عجمان، لتوعية المجتمع بأهمية اللقاح، حيث ساهمت مع فرق العمل بتغطية نسبة 80% من الفئات ذات الأولوية من كبار المواطنين والمقيمين وتطعيمهم وحمايتهم من الوباء وإجمالي 97% من سكان الإمارة.

ونجحت المرزوقي في مواجهة التحديات في عام 2020 من ناحية استمرارية الأعمال في القطاع الصحي بسبب الجائحة، إلا أن خدمة تطعيم الأطفال استمرت وفق البرنامج الوطني للتحصين في عجمان وخصص لها مركز المدينة الصحي بسبب جهودها وتطبيق مبادرة «تطعيم الأطفال من المركبة» وعمل العيادة الافتراضية، ما أسهم في تقليل نسبة المتخلفين عن التطعيم. وشاركت في حملة «نصلكم لصحتكم» لإجراء مسحات في المناطق الساخنة التي تم فيها تسجيل أعلى مستوى نسبة إصابة بـ«كوفيد 19» عبر عيادة متنقلة وإجراء 1000 مسحة أسهمت في الكشف عن 250 حالة إيجابية في عام 2021. يذكر أن الدكتورة المرزوقي حاصلة على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة العامة بتقدير امتياز من كلية دبي الطبية في عام 2010 ثم نالت شهادة المجلس العربي في طب الأسرة، كما أنها حازت على شهادة أفضل الممارسات الإكلينيكية وشهادة مبادئ وأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي.

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