محمد بن راشد: فرق عملنا قادرة على إنجاز المشاريع بأكمل وجه

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن القائد يجب أن يعلم ويدرب مساعديه وأتباعه وفرق العمل لديه، ويحفزهم للوصول إلى المراتب التي يريدونها، مشيراً سموه إلى أن لدينا كوادر ذات كفاءة تستطيع إنجاز المشاريع على أكمل وجه.

وقال سموه في فيديو نشره عبر «إنستغرام»، أمس، ضمن وسم «ومضات قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية: «يجب على القائد أن يأخذ بيد مساعديه وأتباعه وفرق العمل لديه، وأن يدربهم ويعلمهم ويحاضرهم ويبقى الساعات الطوال معاهم حتى الوصول للمراتب التي يريدونها بالتحفيز وبإعطائهم الثقة، وكذلك بإعطائهم المسؤوليات، فالقائد يريد مصلحة شعبه، يريد مصلحة مساعديه.. أتباعه.. فرق العمل لديه، كذلك عندنا فرق، يعني أنا صراحة أتشرّف فيهم، لو تعقّ الواحد منهم على أيّ مشروع أو عمل قام به بخير وجه».

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