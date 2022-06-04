مستشفى فقيه الجامعي يحتفي بكوادر التمريض

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مستشفى فقيه الجامعي، المركز الطبي والأكاديمي عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للتمريض، وذلك بتنظيم فعالية استمرت ليومين في المنشأة تحت شعار «كوادر التمريض: صوت قيادي: الاستثمار في التمريض لتعزيز الصحة العالمية».

وللسنة الثانية على التوالي، اغتنم مستشفى فقيه الجامعي الفرصة لتكريم الممرضين والممرضات والتعبير عن الامتنان والتقدير لجهودهم وعملهم الدؤوب ومساهماتهم القيمة في خدمة المرضى والأسر والموظفين.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بقيادة محمد فقيه، المدير التنفيذي لقسم التمريض في مستشفى فقيه الجامعي، العديد من الأنشطة التي سلطت الضوء على التنوع الثقافي وأهمية التواصل وربط العقول. وفي هذا السياق، قال فقيه: نلتزم في مستشفى فقيه الجامعي بتعزيز التنوع، ونتعهد بأن نفي بمسؤولياتنا ونرتقي بخبراتنا ومعارفنا وقدراتنا لنتمكن من تلبية احتياجات مرضانا وزملائنا القادمين من مختلف الثقافات والخلفيات المتنوعة. وانطلاقاً من قناعتنا بأننا معاً سنتمكن من صنع المزيد من الإنجازات، سيواصل مستشفى فقيه الجامعي دعم وتمكين المواهب التمريضية المتميزة في دولة الإمارات لتطوير هذا المجال والارتقاء بمعاييره.

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