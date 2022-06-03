خليفة بن محمد رئيساً فخرياً لجمعية الإمارات للإدارة العامة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، بمناسبة توليه الرئاسة الفخرية لجمعية الإمارات للإدارة العامة، الدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية ووفد المجلس المرافق.

وأكد الرئيس الفخري، في اللقاء، أهمية الجهود الوطنية التي تقوم بها الجمعية، ودورها الريادي البارز، وإسهامها في النهوض بأداء الإدارة العامة، وخدمة المجتمع المحلي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

وعبّر الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، عن فخره واعتزازه بالرئاسة الفخرية للجمعية، وتمكينها وترسيخها للفكر والممارسات الإدارية الريادية المبتكرة، وكل ما يليق بالارتقاء بالوطن.

من ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، عن شكره وامتنانه للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على قبوله الرئاسة الفخرية للجمعية، ما سيكون له أكبر الأثر في دعم مبادراتها ومشاريعها التي تُعنى بخدمة المجتمع.

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