«الهوية والجنسية» تطلق جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع بداية شهر يونيو الجاري فعاليات الدورة الثانية من جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2022.

وجاء إطلاق الجائزة في إطار دعم التنافس المهني بين منتسبي الهيئة ونشر الإيجابية ضمن بيئات العمل لدى مختلف قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية على مستوى الدولة، وجعلها محفزة للابتكار والإنجاز، إلى جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية لبلوغ أقصى درجات الريادة والتميز محلياً ودولياً وبصفة مستدامة تواكب مئوية الإمارات، وتسهم في تقديم خدمات استباقية لأفراد المجتمع بهدف تحسين مستوى وجودة الحياة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة: إن نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير الحوكمة والتنافس بين الموظفين، يعد من الأهداف الرئيسية للهيئة، لا سيما وأنها تدفع نحو توفير بيئة حيوية مليئة بالأعمال المحفزة للابتكار والداعمة للتميز في كافة القطاعات، فضلاً عن غرسها لقواعد تحويل تلك المفاهيم الإدارية إلى ممارسات عملية نوعية تحقق الريادة في الأداء وتوفر خدمات حكومية متقدمة، وتسهم في صناعة المبادرات النموذجية ومختلف المشاريع الوطنية، وهي الأسس التي ارتكزت عليها محفزات إطلاق جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز في ثوبها الجديد خلال الدورة الثانية التي بدأت فعاليتها رسمياً مع بداية شهر يونيو الجاري.

وتتسم الجائزة في حلتها الجديدة بمعايير محدثة وجوائز متنوعة، تمنح للموظفين وفرق العمل والإدارات أو القطاعات والمبادرات والمشاريع المتميزة استناداً لعمليات تقييم دقيقة ومحكمة تتولى تنفيذها لجنة مختصة تضم خبراء ومستشارين من الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الجائزة، تستهل بالتوعية والتقديم والتقييم بدءاً من مطلع يونيو الجاري، وصولاً إلى إعلان النتائج وتكريم الإدارات والقطاعات والموظفين الفائزين ضمن المرحلة الأولى في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بينما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الجائزة رسمياً في منتصف سبتمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر من العام 2022، والتي تتضمن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من جميع مستويات ومراحل الجائزة.

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