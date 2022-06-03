«الإمارات للسرطان» تدعم 227 مريضاً خلال مايو

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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قام أعضاء جمعية الإمارات للسرطان، في مايو الماضي، بتنفيذ عدد 227 زيارة للمرضى، وذلك بهدف المساندة، وتقديم الدعم النفسي والمادي والمعنوي. كما تم تنفيذ باقة من الفعاليات في الشهر ذاته، تمثلت في توزيع «فوالة العيد» على 30 من أسر مصابي السرطان في رأس الخيمة، والمشاركة في مبادرة «فرحة العيد» مع مستشفى ميديكلينك وتوزيع الهدايا على الأطفال على الأسرة البيضاء، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر «تبادل أحدث الخبرات والممارسات في علاج مرض السرطان» في العاصمة أبوظبي، وذلك بمشاركة مستشفى ميديكلينك والعديد من الجهات الصحية والبحثية، كما نظم مكتب الجمعية بالتعاون مع مستشفى صقر حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، إلى جانب زيارة وتكريم من مجلس إدارة الجمعية لطالبات المدرسة الأمريكية الدولية بأبوظبي لدعمهن لمرضى السرطان. وتجدر الإشارة إلى إطلاق الجمعية في الشهر الماضي 9 نشرات توعوية تسلط الضوء في مجملها على رفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن السرطان، وأهمية ترسيخ ثقافة الفحوصات المبكرة، بهدف التقليل من الإصابة بهذه الأمراض، والالتزام باتخاذ الإجراءات الفعالة.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس الإدارة: تلتزم جمعية الإمارات للسرطان بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للمرضى وذويهم، للتخفيف من آلامهم، إلى جانب دورها في إطلاق المبادرات الإنسانية المحفوفة بالخير والعطاء، وروح التكافل الإنساني والاجتماعي. وبين أنه وفي جميع المبادرات التي تنظمها الجمعية تتم الإشارة إلى سبل الوقاية من الإصابة بالأورام وتعزيز الوعي بمرض السرطان ومضاعفاته الخطيرة، والتي يمكن الوقاية منها في حال تشخيص المرض بشكل مبكر وعلاجه.

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