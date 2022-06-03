إيمان الشامسي رئيساً للاستشارات الرقمية في أمازون

المصدر: البيان

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اختارت شركة أمازون ابنة الإمارات إيمان الشامسي خريجة جامعة الإمارات لمنصب رئيساً للاستشارات الرقمية لدى الشركة التي تعد إحدى أكبر خمس شركات في العالم.

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد على حسابه في "تويتر": نفخر بإبنة الإمارات إيمان الشامسي لانضمامها لشركة "أمازون" أحد أكبر الشركات في العالم لتشغل منصب رئيس الاستشارات الرقمية في "أمازون ويب سيرفسز" من خلال مبادرة رواد الاقتصاد الرقمي

وأضاف،هدفنا الريادة العالمية وشبابنا قادرون على وضع بصمتهم المتميزة في مختلف القطاعات وفي أفضل المؤسسات.

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