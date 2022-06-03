رئيس الدولة يزور حاكم عجمان ويؤكدان السير على نهج زايد

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك في إطار نهج التواصل والتشاور الأخوي الأصيل الذي يحرص على تعزيزه حكام دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الحاكم في عجمان - الأحاديث الأخوية الودية والأمنيات بالصحة والعافية والسعادة .. بجانب تناول عدد من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن المواطن ..مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات تواصل السير على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسون ومن حمل الأمانة بعدهم ..والذي وضع المواطن على قمة أولويات القيادة وجعل تمكينه وتحقيق رفاهيته وسعادته هدفاً رئيساً ومحور خطط التنمية خلال مختلف المراحل التي مرت بها الدولة والمراحل المقبلة ــ بإذن الله ــ.

ودعا سموهما المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والاستقرار والرخاء ويوفق قيادتها في العمل لكل ما فيه الخير للوطن وشعبه.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد النعيمي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس محكمة عجمان والشيخ سلطان بن علي النعيمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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