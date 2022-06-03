طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والمد الثاني عند الساعة 03:14 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:59 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 19:06 والثاني عند الساعة 06:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 55 15

دبي 44 30 60 20

الشارقة 45 31 60 20

عجمان 44 32 70 25

أم القيوين 44 30 75 25

رأس الخيمة 43 29 75 30

الفجيرة 42 32 70 15

العين 47 29 50 10

ليوا 47 26 60 15

الرويس 43 26 70 20

السلع 42 26 70 20

دلما 42 26 70 20

طنب الكبرى 38 29 75 35

طنب الصغرى 38 30 80 30

أبو موسى 38 30 80 35

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