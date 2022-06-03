الإمارات تحتفل بـ«يوم بلا ورق»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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نجحت الإمارات في إبقاء جذوة الأمل مشتعلة بإمكانية تحقيق «مكتب بلا ورق»، الذي ساد تشاؤم عالمي بشأن إنجازه، رغم مرور أكثر من أربعين عاماً على ظهور هذا المصطلح للمرة الأولى، حين طرح عالم المعلوماتية البريطاني الأمريكي فريدريك ويلفريد لانكاستر هذا المفهوم عام 1978م في كتابه الشهير: «نحو أنظمة معلومات بلا ورق»، وظل يروج له على مدى عقود، مؤكداً أن التكنولوجيا الحديثة تدعم الاتجاه نحو اللاورقية، حيث إننا في العام 2022، وفكرة مكتب بلا ورق أو المكتب اللاورقي ما زالت غير متحققة كما ينبغي سوى في دولة الإمارات التي أنجزت الكثير على هذا الصعيد، وأثبتت أن الأفكار العظيمة تحتاج إلى إرادة عظيمة لتحقيقها.

احتفال مستحق

وتحتفل الإمارات بمبادرة «يوم بلا ورق» التي تصادف الثالث من يونيو كل عام، ويمثل هذا اليوم الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة وجعلته مناسبة سنوية بعد إطلاقه من قبل هيئة البيئة بأبوظبي في العام 2011 بمشاركة واسعة من قبل المؤسسات والذي يعد بمثابة دعوة لدول العالم للالتزام بهذه المبادرة التي تتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

واحتفال الإمارات يأتي تعبيراً عن استحقاقها أولوية الاحتفاء بهذه المناسبة نظراً لإنجازاتها الكبيرة على هذا الصعيد وأيضاً لريادتها في دعم تحقيق مكتب بلا ورق على المستوى العالمي وليس المحلي فحسب.

وقطعت دولة الإمارات ممثلة بالمؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والحلية وكذلك القطاع الخاص شوطاً كبيراً في بناء مستقبل خال من الورق، ففي إمارة دبي تحولت حكومة دبي إلى حكومة لا ورقية بالكامل من خلال تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجاح حكومة دبي في التحوّل إلى حكومة لا ورقية بالكامل وباتت المعاملات والإجراءات الداخلية والخارجية تُدار من خلال منصات خدمات حكومية رقمية، ما شكل نقلة نوعية كبيرة باعتبارها أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وجرى تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» على خمس مراحل، تضمنت كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى دبي وصولاً إلى تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي وعددها 45 جهة بنسبة 100%.

وقد انطلقت «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» عام 2018 مع المجموعة الأولى وشملت: هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة الأراضي والأملاك لتغطي باقي الجهات والنجاح بشكل شامل لأتمتمة العمليات والخدمات الموجّهة للمتعاملين، حيث أسهم التحوّل الرقمي الكامل في حكومة دبي في إثراء تجربة المدينة الذكية لدى سكان الإمارة، حيث سيوقف عملية تبادل الأوراق مع المتعاملين أو بين الموظفين أنفسهم في الجهات الحكومية، كذلك يوفر تطبيق «دبي الآن»، الذي يشمل أكثر من 130 خدمة لأهم خدمات المدينة في 12 فئة رئيسية تمكن القاطنين من إنجاز كافة معاملاتهم رقمياً دون الحاجة إلى أوراق أو مراجعة تلك الجهات.

خطوة مهمة

يعد الاحتفال بالمناسبة خطوة مهمة لإذكاء الوعي بأهمية خفض الاستهلاك الورقي في كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة، واعتماد التخزين الرقمي للمعلومات واتباع الممارسات الصديقة للبيئة بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الاستغناء عن الورق وتوفير البدائل المناسبة من خلال استثمار شبكة التقنيات الحديثة التي توفرها الدولة على كافة الأطر لغايات التحول إلى جهات لا ورقية مئة بالمئة بما يخدم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

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