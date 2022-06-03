مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال يطلق حديقة ليدي بيرد

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حديقة ليدي بيرد، مساحة اللعب الجديدة للأطفال، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال من زوار المستشفى، وأصحاب الهمم تساعد على تعزيز قدراتهم وتنميتها.

ومن المقرر افتتاح ليدي بيرد، بالتعاون مع دي بي ورلد؛ حيث يعد المشروع جزءاً من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية.

وتتمتع منطقة الألعاب في الحديقة المؤلفة من ثلاثة طوابق بموقع متميز، يتوسط المستشفى، وتضم باقة من المساحات المخصصة للأطفال من جميع الأعمار، وقسماً مخصصاً للأطفال من أصحاب الهمم، فضلاً عن المرافق الترفيهية المميزة مثل الزلاقات ومنطقة الألعاب الأخرى، ما يحفز الأطفال عبر هذه التجربة المسلية إلى الرغبة في زيارة الأطباء.

وقال الدكتور عبدالله إبراهيم الخياط، الرئيس التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «ندرك ما يعانيه الأطفال وذووهم من تحديات خلال زيارة المستشفى، لذا أطلقنا هذه المبادرة لتوفير أفضل وسائل الرعاية والمرافق المتميزة، التي تضفي أجواء الراحة وتساعد على التعافي السريع»، وأضاف: «يعتبر توفير مناطق اللعب الخاصة بالأطفال أمراً ضرورياً يسهم في تعزيز رفاهية الأطفال والحد من عوامل القلق والخوف والتوتر المرتبطة بالاستشفاء، بجانب دورها في تطوير أدمغتهم والمساعدة على تحقيق التوازن بين ملكاتهم العقلية والجسدية، من أجل ذلك حرصنا على توفير مثل هذه الأماكن لدينا في المستشفى».

أمانبدوره، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «يعتبر وجود منطقة ترفيهية مجهزة داخل المستشفى أمراً ضرورياً لسلامة الطفل الجسدية والعاطفية. وذلك لأن شعور الأطفال بالدفء والأمان في بيئة المستشفى يعد أمراً بالغ الأهمية وهدفاً رئيساً، وتعتبر المنطقة الترفيهية أداة مهمة لتحقيق هذه الغاية. في «دي بي ورلد»، نعمل باستمرار من أجل تقديم الفائدة للمجتمع، ونحن على وعي كامل بأن أطفالنا هم مستقبل أمتنا، كما نؤمن بأننا مسؤولون عن تزويد الأطفال بالمرافق، التي يحتاجون إليها لتوفير بيئة آمنة ومحمية. ويعكس تعاوننا مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في إنشاء حديقة ليدي بيرد قيمنا، التي نتبناها برد الجميل للمجتمع من خلال العمل منه وإليه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز