100 % التحصين ضد «كوفيد 19» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة، وام

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حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من «الحملة الوطنية للقاح كوفيد19»، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة.

واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات «خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِن مَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه».

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح (كوفيد19) لكل أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم «والتحصين للأفراد».

وقد تحققت النسبة المرجوة من خلال توفير «اللقاح» في كل المراكز الصحية بالدولة لكل أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة الفيروس.

وتقترب الإمارات من الوصول إلى 25 مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد19»، إذ أشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن إجمالي التطعيمات التي أعطيت للسكان بلغ حتى الآن 24.92 مليون جرعة.

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