شباب الإمارات يشاركون في لقاء خليجي بإسبانيا

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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شارك وفد من شباب دولة الإمارات في لقاء الشباب الخليجي، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إسبانيا الأسبوع الجاري.

وقدم وفد شباب المملكة البحرينية خلال اللقاء مبادرات تساعد على كسر التوتر وبناء جسور التعارف بين الشباب، ثم اجتمع رؤساء الوفود الشبابية للاتفاق على جدول المشاركة. وزارت الوفود المشاركة متحف الإسكوريال ليتعرفوا على أهم المحطات التاريخية للمتحف، ثم انطلقوا بعدها في رحلة إلى مدينة طليطلة، التي تعد من أهم المدن الإسبانية التاريخية، وتعرفوا على أبرز الشعارات الدينية والتاريخية في المدينة. كما زارت الوفود جامعة كومبلتنسي، وقابلوا هناك سفراء دولهم، ومن بينهم ماجد السويدي سفير الإمارات في مملكة إسبانيا، وجمعة الكعبي رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني.

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