تسيير 2375 دورية خيالة في دبي خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

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تمكن مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي من تسيير 2375 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في العام 2021، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية وتلبية الطلبات الواردة من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمستجدين، والتدريب العلاجي، مما أدى إلى إلقاء القبض على 358 شخصاً مطلوباً، و88 مخالفاً لقانون الإقامة، وتسجيل 13 قضية في مختلف مراكز الشرطة.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أهمية الدور الذي يلعبه مركز شرطة الخيالة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية دورها في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات في شرطة دبي. جاء ذلك خلال الاطلاع على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من ضباط المركز.

ريادة

وأوضح اللواء المنصوري أن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل مُنظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

إحصاءات

واطلع اللواء المنصوري على إحصاءات ومؤشر قسم الخدمات الاجتماعية الذي يختص بدعم المبادرات والأنشطة التي تُعنى بخدمة المجتمع من خلال المشاركات المختلفة في المناسبات والاحتفالات والأعياد الوطنية والمهرجانات المقامة في إمارة دبي، إذ يدرب القسم طلبة المدارس على ركوب الخيل، ويقدم برنامج التدريب العلاجي لطلبة مركز دبي لتأهيل أصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومركز دبي لنمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع، إلى جانب تنظيمه جميع سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، وتدريب الطلاب المرشحين في أكاديمية دبي على ركوب الخيول واستخدامها في العمل الشرطي.

وحقق قسم الخدمات الاجتماعية 100% في المشاركات المجتمعية لمركز شرطة الخيالة، والتي بلغت 44 فعالية في العام الماضي مقابل 29 فعالية في العام 2020.

رعاية صحية

واطلع اللواء المنصوري على سير العمل في قسم الخدمات الإدارية، الذي يختص بالجانب البيطري ورعاية الخيول، ويعمل فيه أطباء بيطريون وطاقم من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من الأمراض، والتأكد من سلامتها قبل النزول الميداني، وإعداد جداول للتحصين من الأمراض وغيرها، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الخيول وكفاءة أدائها في مختلف المهام، ويعزز من استمرارية خدمتها لسنوات أطول.

مبادرات

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول أهم المبادرات التي نفذها مركز شرطة الخيالة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مبادرة «شارك مع الخيالة»، التي هدفت إلى منح أفراد المجتمع الفرصة للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، وأن يكونوا جزءاً من عملية توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المناطق بدبي، وذلك بعد التحاقهم بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بالوقاية من الفيروس، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع في المناطق التي سيتم توزيعهم فيها.

واطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، حيث تم تدريب 18 طفلاً في العام 2021، بواقع 99 جلسة تدريب علاجية بلغ عدد ساعاتها 164 ساعة تدريبية، وبمشاركة 22 متطوعاً.

تحقيق أمنية

ومن أهم المبادرات التي نفذها المركز تحقيق أمنية طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بامتلاك خيل خاص به، وأهدته الفرس «سليل» من إسطبلات مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، وكانت والدة الطفل قد تواصلت مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأبلغتهم بأن طفلها يحب الخيول ولديه أمنية بأن يملك واحداً، وأنه من المتفوقين في الدراسة وحقق نتائج عالية، لتلبي القيادة العامة لشرطة دبي أمنيته وتستقبله في مركز شرطة الخيالة مع والده وأشقائه، وتهديه فرساً، وتنقل ملكيته باسمه وتسلمه له.

الملتقى الشتوي

ونظم مركز شرطة الخيالة الملتقى الشتوي للطلاب للعام السادس على التوالي، والذي هدف إلى رفع مستوى مهارات المشاركين في مجال الفروسية وركوب الخيل، وكذلك كيفية التعامل مع الخيل والاهتمام بصحتها ورعايتها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، حيث سخر المركز كافة إمكاناته في هذا المجال من مدربين ومتخصصين ومشرفين وتجهيزات متنوعة لإنجاح الملتقى، وبلغ عدد المشاركين في الملتقيات الشتوية السابقة أكثر من 53 طالباً.

إنجاز عالمي

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول إنجازات مركز شرطة الخيالة خلال العامين الماضيين، ومن أهمها مشاركة المركز في مهرجان ويندسور الملكي في المملكة المتحدة، الذي حظي بالإشادة الكبيرة من قبل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، التي أبدت إعجابها بالعروض المميزة التي قدمها وفد وأعضاء شرطة دبي في المهرجان، الذي يعتبر أحد أضخم كرنفالات الفروسية على مستوى بريطانيا وأوروبا، ويقام سنوياً بالتزامن مع احتفالات بريطانيا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

تأمين الفعاليات الرياضية

شارك مركز شرطة الخيالة في تأمين 39 فعالية في العام 2021، ومن ضمنها كأس العالم للكريكيت، وتصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى دوري أدنوك للمحترفين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

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