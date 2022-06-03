4 ضوابط للحفاظ على جودة المياه في الخزانات

المصدر: الشارقة - البيان

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أسفرت جهود قسم جودة المياه التابع لإدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن معاينة وفحص 224 خزاناً في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والمساجد خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك لضمان جودة المياه في خزانات المباني والتأكد من سلامتها.

وأكد المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية: أن قسم جودة المياه يبذل جهوداً مكثفة لمتابعة ومراقبة جودة المياه والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات تتضمن التأكد من أن المنطقة المحيطة بالخزان نظيفة وثانياً: أن يكون الغطاء الخاص بالخزان محكماً لمنع دخول أي حشرات أو أتربة تؤثر في جودة المياه، وثالثاً: التأكد من سلامة جدران الخزان من أي تشققات، ورابعاً: التنظيف الدوري عن طريق شركات معتمدة في مجال تنظيف الخزانات.

وأوضح: أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني، وفي حالة وجود تلوث بكتيري يطلب من مالك المبنى والمستهلكين عدم استخدام الماء للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة تنظيف الخزانات والتوصيلات الداخلية للمبنى في نفس اليوم عن طريق شركة معتمدة في مجال تنظيف الخزانات ويتم أخذ العينات المطلوبة بعد التنظيف ويتم التأكيد على عدم استخدام الماء حتى يتم الإبلاغ عن نتائج الفحوصات وأن المياه عادت لطبيعتها.

وأشار إلى أهمية اختيار الشركات التي تقوم بمهمة صيانة وتنظيف وتعقيم الخزانات من ضمن الشركات المعتمدة لدى الهيئة والتي يتم تقييمها بصفة دورية بحيث يتوفر لديها فريق من ذوي الخبرة والمهارة في صيانة وتنظيف الخزانات وتعقيمها.

وأضاف: أنه تم التركيز خلال الربع الأول من العام الجاري على المساجد والمباني السكنية التجارية، مشيراً إلى أن خزانات المياه في المباني مع التوصيلات الخاصة بها من مضخة وأنابيب تعتبر جزءاً مهماً وتؤثر على جودة المياه إذا لم يتم الاهتمام بها.

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