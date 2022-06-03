«بيور هارفست» للمزارع الذكية تبرم شراكة مع «الظاهرة» لتعزيز الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «بيور هارفست» للمزارع الذكية عن تشكيل تحالف مع مجموعة «الظاهرة» من خلال الاستحواذ على حصة «بايوا» في الشراكة المؤسسة بين شركتي الظاهرة وبايوا، والتي تتولى حالياً إدارة منشأة واسعة النطاق للإنتاج الزراعي المعتمد على التقنية العالية وأسلوب الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة بمساحة تمتد إلى 11 هكتاراً.

ويعد مشروع «الظاهرة بايوا» مساهمة مهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة في الدولة ويمثل شراكة ناجحة بين بايوا وهي مطور المشروع الدولي المعترف به على مستوى العالم.

وينسجم نجاح بايوا في تطوير مشروع «الظاهرة- بايوا» وانتقاله إلى مالك «مشغل» جديد ودائم «بيور هارفست» مع استراتيجية التطوير الناجحة التي تتبناها بايوا في ممارسة أعمالها في حقل الطاقة المتجددة. وتمثل الصفقة أكبر استثمار في النظام البيئي الخاضع للرقابة لغايات الزراعة في ظل ما يشهده القطاع من نمو سريع الوتيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

رؤية مشتركة

وتمخضت جهود الأطراف عن رؤية مشتركة تتمثل في توفير المنتجات الطازجة عالية الجودة المزروعة محلياً والآمنة والمستدامة في أي مكان وتبني تحدي الأمن الغذائي بوصفه قضية عالمية يمكن حلها فقط عن طريق التكنولوجيا والاستثمار والتعاون.

وسيتيح تضافر القوى للأطراف المشاركة في المبادرة خدمة السوق على نحو أفضل والاستفادة من التقنيات والأساليب المتنامية التي تملكها «بيور هارفست» لتحسين الإنتاجية وسيتمكنون في ذات الوقت من دمج الموارد تحقيقاً للمزيد من البحث والتطوير والابتكار.

وتعمل الشراكة الجديدة بين «بيور هارفست» و«الظاهرة» عبر شركة المحاصة على زيادة الطاقة التشغيلية الإجمالية الخاضعة لإدارة «بيور هارفست» للمزارع الذكية إلى أكثر من 22 هكتاراً، وإلى جانب ذلك ستستثمر «بيور هارفست» و«الظاهرة» رؤوس أموال إضافية في تحسين قدرات المزرعة وتوسيع قدرتها الإنتاجية في محاصيل جديدة خدمة للمستهلكين.

تعاون

وستواصل الأطراف الـ 3 التعاون فيما بينها لتعزيز الأمن الغذائي ومشاريع البنية التحتية الغذائية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الجديدة على حدٍ سواء وقد يشمل ذلك إضافة أصول الإنتاج وإطلاق مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة وتطوير استثمارات أخرى.

تداعيات

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن ما يشهده العالم من تزايد حدة تداعيات التغير المناخي يؤثر على كافة جوانب الحياة ويفرض تحديات عدة منها تحديات ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة ما يؤثر بدوره سلباً على منظومة الزراعة والأمن الغذائي بشكل عام ولذا نسعى بشكل دائم إلى الاستفادة من أحدث التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة المبتكرة وتوظيفها في معالجة هذه التحديات ومن هذه الأساليب: الزراعة في بيئات خاضعة للرقابة والتي تسهم في تعزيز حجم الإنتاج إلى أقصى حد ممكن ورفع كفاءة واستدامة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل معدل الانبعاثات ما يعزز من اتزان العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة.

وأضافت: ستسهم الشراكة الجديدة بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ورفع جودة المنتجات المحلية وتنويعها بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحقيق هدفنا المتمثل في تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار ومصدر رئيسي لحلول ونظم الزراعة المستدامة.

امتداد

ومن جانبه قال سكاي كرتز مؤسس «بيور هارفست» للمزارع الذكية ورئيسها التنفيذي: سعداء بهذه الشراكة الجديدة لطالما أعجبنا بحجم مشروع «الظاهرة- بايوا» وإمكانياته الهائلة في السوق وبنطاق الامتداد العالمي الذي حققه المالكون الحاليون في حقول الأعمال الزراعية والطاقة المتجددة ومواد البناء والقطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بطموحاتنا العالمية في مجال الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة.

وأضاف: سيؤدي هذا التضافر في القوى والجهود إلى تحسين قدرتنا المشتركة على خدمة العملاء القائمين بل وتحسين عملية إطلاق مشاريع جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف مناطق العالم الأخرى.

تقنيات

ومن جانبه قال جيانولكا فابري الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة الظاهرة: تشعر مجموعة الظاهرة بالامتنان لشراكة التطوير الطويلة والناجحة مع بايوا وسنواصل العمل معاً في الأسواق الأخرى، ويسعدنا الآن الدخول في هذه الشراكة الجديدة مع بيور هارفست للمزارع الذكية فقد أثارت تقنياتهم المبتكرة وفريق الإدارة القوي وفريق المهندسين بأعلى المستويات ومسار النمو السريع إعجابنا ونتطلع إلى العمل معاً لتقديم مستقبل غذاء أكثر أماناً.

مساهمة

وحول هذه المبادرة قال جورج تشيرني العضو المنتدب المسؤول عن قيادة حصص بايوا في المشروع: يعد هذا المشروع مساهمة مبكرة ومهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نتاج شراكة رائعة بين بايوا والظاهرة ونحن فخورون بما أنجزناه معاً، ويسعدنا أن نحول منشأة الإنتاج واسعة النطاق هذه إلى مشغل - مالك دائم وجديد لاستراتيجيتنا التنموية التي تمثل جزءاً من أعمالنا العالمية في مجال الطاقة المتجددة وسنواصل العمل مع بيور هارفست والظاهرة في العديد من المجالات بما في ذلك البنية التحتية للطاقة المتجددة والبنية التحتية للأغذية وتوريد مواد البناء مما يعزز رؤيتنا المشتركة تجاه تحقيق نظام غذائي عالمي أكثر استدامة.

ريادة

تعتبر الظاهرة الزراعية إحدى الشركات الإماراتية الرائدة والمتخصصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل الإمداد بطريقة متكاملة، وتتعامل مع أكثر من أربعين نوعاً من الأعلاف الحيوانية والألياف الغذائية والأعشاب وسلع الأعلاف والمكملات الغذائية والمواد المضافة.

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