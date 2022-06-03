ردم 25 بئراً مكشوفة ضمن حملة بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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نجحت حملة بلدية الفجيرة في ردم 25 بئراً مهجورة ومكشوفة، حيث تلقت 8 شكاوى وردت من مختلف مناطق الإمارة، كما رصدت فرق التفتيش في الحملة 18 بئراً مهجورة. وجاء ذلك خلال إطلاق بلدية الفجيرة، وبالتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات بإمارة الفجيرة حملة لردم الآبار المهجورة والمكشوفة بالإمارة، والمناطق التابعة لها، والعمل سريعاً على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للإحالة دون وقوع أي نوع من الحوادث، التي تشكل خطراً على سلامة الأرواح، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام لإمارة الفجيرة.

واستهدفت الحملة التي شاركت بها كل من هيئة الفجيرة للبيئة ودائرة الأشغال والزراعة وإدارة الدفاع المدني في الفجيرة إجراء مسح شامل ومكثف في مختلف المناطق، وحصر الآبار المهجورة والمكشوفة والعمل على ردمها، من خلال الآليات والمعدات المخصصة لذلك.

وأكدت البلدية أهمية تعاون الجمهور للإبلاغ عن أي بئر مهجور أو مكشوف، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية والجهات الأخرى المشاركة، وتقدمت بالشكر لجميع الأهالي، الذين قدموا يد العون والمساعدة، بالتجاوب مع دعوة البلدية للإبلاغ عن أي بئر مهجور أو حفر مكشوفة تهدد الأرواح، وتشكل خطراً على الناس.

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