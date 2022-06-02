«طرق دبي» تجري برامج صيانة شاملة لعربات المترو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحرص هيئة لطرق والمواصلات في دبي على إجراء برامج الصيانة الشاملة (Overhaul) بشكل دوري لعربات المترو (Rolling Stocks) والسكك الحديدية، سعيا منها لتحقيق وتعزيز السلامة والأمان للركاب في تنقلاتهم اليومية. ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع كيوليس-ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، مُشَغِّل مترو وترام دبي وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية المُتَّبَعة في هذا المجال. كما تجري عمليات الصيانة الشاملة وفقاً لتوصيات الشركة المُصَنِّعة لمعدات المترو (Original Equipment Manufacturer).

وتفصيلا، قال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تُصّنّفُ القطارات، من بين جميع وسائل النقل العام الأخرى، على أنها الأكثر حًرَجاً وحساسيةً بما يتعلق بالصيانة لأن الحرص الشديد على إجراء الصيانة بمختلف أنواعها استناداً إلى خطط مدروسة تُنَفَّذُ بشكل دوري يحقق بلا شك أعلى درجات السلامة والأمان لنظام تشغيل القطارات ككل وبالتالي ضمان سلامة الركاب وتنقّلهم براحة وأمان."

وأوضح الأميري: "نتّبعُ في إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات نوعين من برامج وأعمال الصيانة وهما: الصيانة الخفيفة، التي تُجرى كل (14) يومًا أو ربع سنوي، والصيانة الثقيلة وهي عبارة عن عمليات إصلاح القطارات وفقًا لعدد الأميال المقطوعة. وتُعتبَرُ الصيانة LV2 أعلى مستوى من مستويات الصيانة وتشمل إصلاح كل نظام فرعي للقطارات مثل عربات المترو ووحدة التروس ومحرك السحب ومحامل الدورية ووحدة فرامل الدوس وأبواب القطار وVAC والصمامات الهوائية. ويتم إسناد أعمال الصيانة إلى فريق فني متخصص يتمتع أفراده بمهارات عالية ويتكوّن من (85) موظفًا تقنيًا بما في ذلك الفنيين وقادة الفريق والمهندسين المختصين بتنفيذ برنامج صيانة إصلاح القطارات ويعملون في (3) نوبات لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة في إطار زمني محدد. وتستغرق صيانة كل قطار حوالي (15) يومًا من وقت الاستجابة حتى تكتمل أعمال الصيانة الشاملة. وقد تم حتى الآن الانتهاء من صيانة (74) قطاراً استغرقت (348) ألفاً و(324) ساعة عمل (man hours).

وتتم أعمال الصيانة الشاملة للقطارات في ورشة صيانة مكيفة ومجهزة تجهيزًا جيدًا في مستودع القصيص، وتحتوي الورشة على جميع التسهيلات لإجراء الصيانة الثقيلة. والورشة مجهزة برافعة علوية، ورافعة ذراعية، ونظام رفع للقطارات والعربات، وترتيب الوصول إلى السقف، وآلة غسل جزئية، ومختبر كهربائي، ومكبس عجلات ومقاعد اختبار لتنفيذ مختلف أعمال الصيانة والاختبار.

الجدير بالذكر إنه قد تم إجراء أول صيانة شاملة للقطارات والسكك الحديدية في مترو دبي من 2015 إلى 2019 وقد بدأ برنامج الصيانة الثاني (Overhaul LV2) للقطارات في يناير 2020 وسيتم الانتهاء منه بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز