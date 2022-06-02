«خرائط رقمية عالية الدقة» للمركبات ذاتية القيادة في دبي

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي عن بدء مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها، المصدر الرسمي لإعداد كافة أنواع الخرائط الرقمية الداعمة للخدمات والأنشطة العامة والخاصة بالإمارة، تنفيذ مشروع إعداد وتصميم خرائط رقمية عالية الدقة؛ بهدف استخدامها في المركبات ذاتية القيادة. وذلك انسجاماً مع أهداف ورؤية حكومة دبي الذكية في دعم التحول الرقمي لقطاعات المرافق العامة، وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتعزيزاً لرؤية البلدية أن تكون رائدة لمدينة عالمية.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع إعداد وتصميم الخرائط وفق معايير قياسية، تتناسب مع سمات إمارة دبي وأحدث المعايير العالمية. لاستخدامها من قبل الشركات التي تقدم حلولاً متخصصة للمركبات ذاتية القيادة، والتي يتوقع أن تمثل نسبة عالية من الحركة المرورية في دبي مستقبلاً.

تنسيق متواصل

ويعمل مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، بشكل متواصل على التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، بهدف تعزيز مبادئ التكامل في إعداد الخرائط عالية الدقة. وذلك لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وفقاً للمواصفات والمعايير والمتطلبات المحددة، ما يتيح لمستخدمي الخرائط التمتع

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