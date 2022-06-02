بلدية أبوظبي تطلق مبادرة المكتبة الإلكترونية

المصدر: وام

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي - التابعة لدائرة البلديات والنقل - بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ومن خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة المكتبة الإلكترونية، بهدف الارتقاء المستمر بالمرافق الترفيهية وتوظيفها لتحفيز أفراد المجتمع على الثقافة، وجعل القراءة أسلوب حياة، وطريقاً نحو التقدم والتطور المستمر والتعلم.

وذكرت البلدية أنها وبهدف نشر هذا التوجه على نطاق واسع قامت بتركيب رموز مسح ضوئي للمكتبة الإلكترونية وتوزيعها في أماكن الجلسات في الحدائق العامة لإتاحة الفرصة أمام رواد الحدائق والمناطق الترفيهية للاطلاع على محتويات المكتبة الإلكترونية، والاستفادة من مضمونها الثقافي والعلمي والترفيهي الغني.

وأوضحت البلدية أنه من خلال مسح الرمز الضوئي للمكتبة يمكن الاستفادة من آلاف الإصدارات والكتب المتنوعة التي تثري الثقافة العامة، وتجعل من ارتياد الحدائق والمناطق الترفيهية فضاءً حيوياً، وبيئة محفزة على التثقيف وقضاء أوقات ممتعة ومفيدة بالوقت ذاته.

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