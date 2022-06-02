الإمارات تقترب من إعطاء 25 مليون جرعة كوفيد للسكان

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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تقترب دولة الإمارات من الوصول إلى 25 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد ـ 19 بنسبة 100% من السكان المؤهلين، حيث أشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن إجمالي التطعيمات التي أعطيت للسكان بلغت حتى الآن 24.92 مليون جرعة.

وأكد مؤشر (our world in data) العالمي المعني برصد وتسجيل حالات العدوى والتطعيمات حول العالم، أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الأول عالميا من حيث تطعيم السكان ضد كوفيد ـ 19 خلال الفترة من 13 ديسمبر 2020 إلى 1 يونيو 2022 على التوالي باستثناء بعض الأيام القليلة التي انتقلت فيها إلى المركز الثاني أو الثالث.

وأكد المؤشر العالمي أنه حتى تاريخ الأول من يونيو الجاري حصل 65.9% من سكان العالم على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد ـ 19 بواقع 11.9 مليارات جرعة على مستوى العالم بمعدل 5.5 مليون جرعة يوميا، فيما حصل على جرعة واحدة من اللقاح حوالي 16.2% فقط من الأشخاص في الدول النامية والفقيرة.

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