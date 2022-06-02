الإمارات تعلن إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بلقاح كوفيد

المصدر: البيان

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حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من "الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19"، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة.

واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات "خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِن مَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه".

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لكافة أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم "والتحصين للأفراد" والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وقد تحققت النسبة المرجوة من خلال توفير "اللقاح" في كافة المراكز الصحية بالدولة الحكومية والخاصة لكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.

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