مكتوم بن محمد: تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها ورهانها الذي لا يخسر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بجهود فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية في حكومة دبي، في التعامل الفعال والذكي، الذي أسهم في نجاح إمارة دبي في التصدي لتداعيات جائحة «كوفيد 19»، التي عصفت بحكومات واقتصادات العالم بأسره.

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «أشكر فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي لجهودهم التي ساهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسة ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي». وأضاف سموه: «تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال، وهم رهانها الذي لا يخسر».

وتمكنت حكومة دبي إبان الأزمة العالمية من النجاح على مستوى الإدارة والتخطيط الاستباقي لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة المالية في جميع الجهات الرسمية بالإمارة في ما يتعلق بالإنفاق الذكي على المشروعات الحكومية الرئيسة، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمته لتعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية.

فمنذ البداية، تعاملت حكومة دبي مع أزمة «كوفيد 19» بجدية عبر مراقبة تطور الأوضاع العالمية، الخاصة بانتشار فيروس «كورونا»، واتخذت الإجراءات التدريجية، على نحو مناسب لكل مرحلة، وتقييم الجهود والممارسات الدولية أولاً بأول لاستخلاص الدروس والعبر، التي تساعد صانع القرار على التعامل الحصيف مع الأزمة.

كما رفعت حكومة دبي جاهزية وكفاءة مؤسساتها، مستفيدة من الجهود السابقة المبذولة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية، وذلك في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار وباء «كوفيد 19»، مثل: الاستفادة من التقدم الذي حققته في مجال البنية التحتية التكنولوجية في تطبيق مبادرتي العمل والتعليم عن بُعد وإنجاحهما، كما استفادت من تطور القطاع الصحي والبنية التحتية الصحية المتطورة، التي راكمتها على مدى سنوات طويلة في إجراء الفحوص، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين بدرجة عالية من الكفاءة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز