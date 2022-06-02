علاج إشعاعي بتقنية رباعية الأبعاد ودقة متناهية في «برجيل الطبية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي عن توفير تقنية علاجية جديدة ومتقدمة ستساهم في تبسيط سير عمليات العلاج الإشعاعي وجعلـها أكثر دقة ونجاعة، وهي تقنية «ExacTrac Dynamic» التي طوّرتها وأنتجتها شركة «برين لاب» الألمانية، والتي تتيح تحديد وضعية جسم المريض المناسبة ومراقبته أثناء العلاج، وتجمع بين تقنيات التتبُّع السطحي والحراري والأشعة السينية بدقة متناهية تصل إلى ما دون الملليمتر الواحد.

وتتوافق هذه التقنية الجديدة مع التزام مدينة برجيل الطبية، بتقديم أحدث العلاجات الإشعاعية لمرضاها كجزء من برنامج العلاج الإشعاعي الشامل لديها، وبذلك أصبح الآن في مقدور كادرها الطبي المختصّ تقديم رعاية أكثر تطوُّراً لمرضى السرطان باستخدام الأدوات المتخصصة والعلاجات الإشعاعية التجسيمية SRS المركّزة. وعبر التقليل من التعقيد الناتج عن أنظمة المراقبة المتعددة، تساعد التقنية الجديدة الاختصاصيين على تبسيط العلاج، فضلاً عن إمكانية تقليل الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى.

تكنولوجيا

وقال البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في مجموعة VPS التي تتبع إليها مدينة برجيل الطبية: «انطلاقاً من مهمتنا المتمثِّلة في توفير قدراتنا العلاجية لمرضى السرطان في المنطقة وخارجها، فإننا نسعى باستمرار إلى رفد أنفسنا بالتكنولوجيا والمعارف المتقدمة لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا».

وقال الدكتور شاهين فتحي، رئيس قسم الفيزياء الطبية والمدير الإداري لقسم العلاج الإشعاعي: «تتميز هذه التكنولوجيا التي طورتها (برين لاب) بالسرعة والدقة، وهي ثنائية لا تقدمها أي تكنولوجيا أخرى».

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