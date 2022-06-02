«الإمارات للخدمات الصحية» تنال درع جائزة «جراند ستيفي 2022»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية درع جائزة «جراند ستيفي» للعام الجاري 2022 وحققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام 700 مشارك من 17 دولة بحصولها على 62.5 نقطة وفوزها بـ 13 جائزة ذهبية و8 جوائز فضية و7 جوائز برونزية.

كما فازت المؤسسة بجائزة «التميز في الابتكار بتقديم الخدمات الصحية» ضمن الجائزة.

جاء الإعلان عن أسماء الجهات والمؤسسات الفائزة خلال الحفل السنوي الثالث الذي تم تنظيمه لتكريم الفائزين بجوائز «جراند ستيفي» في فندق «والدورف أستوريا» برأس الخيمة بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إن فوز المؤسسة بجائزة «جراند ستيفي» يأتي تتويجاً لجهودها ومساعيها الهادفة إلى مواصلة مسيرة التطور وإحداث تحولات نوعية في واقع قطاع الخدمات الصحية الرقمية، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالإنسان، مؤكداً أن أهداف المؤسسة انطلقت عبر رؤية استشرافية معززة لثقافة الابتكار بهدف توفير بنية تحتية صحية عالمية المستوى.

حرص

بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن حصول المؤسسة على جائزة «جراند ستيفي» وفوزها كجهة رائدة بجائزة «التميز في الابتكار بتقديم الخدمات الصحية» يعكس حرصها على تطبيق برامجها واستراتيجياتها الرامية إلى الارتقاء بقطاع الخدمات الصحية وتوفير أعلى معايير الخدمات التطبيبية وتعزيز مكانة القطاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبها أشارت الدكتورة سمية محمد البلوشي مديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن الفوز بهذه الجوائز يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الصحية المتميزة.

وقالت ماجي ميللر رئيسة جوائز «ستيفي»: يسعدنا من خلال حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة جراند ستيفي لعام 2022 أن نؤكد إظهار مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الالتزام الكامل بالابتكار وقدرتها العالية على تطوير بيئة العمل.

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