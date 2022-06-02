استعراض سجل المخاطر الموحد لقطاع المنافذ بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الخامس للعام 2022 في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ناقشت خلاله العديد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، على رأسها الخطة الأمنية وسجل المخاطر الموحد لقطاع المنافذ والنقاط الحدودية والسيناريوهات الخاصة بخطط الطوارئ للوقوف على كافة النقاط والملاحظات الواردة من الفريق التنفيذي وإيجاد الحلول لكافة التحديات، تأكيداً على استمرارية الجهود الرامية إلى التطوير المستمر والارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة.

وترأس الاجتماع محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز