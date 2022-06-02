شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر التدخين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت شرطة أبوظبي الوعي بمخاطر التدخين بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 من مايو سنوياً من خلال ورش توعوية ومحاضرات، وتضمنت الأنشطة محاضرة نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالعين التابعة لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، حول أضرار التدخين وكيفية التخلص منه بالتعاون مع المستشفى التشيكي في مدينة العين.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أهمية حماية النشء والشباب والمراهقين من آفة التدخين، لافتاً إلى دور الأسرة الرئيسي في هذا الجانب عبر تعريفهم بالأضرار العديدة الناجمة عن التدخين وحثهم على ممارسة الهوايات المفيدة وعلى رأسها الرياضة بكافة أشكالها، والقراءة وغيرها من الهوايات التي تصقل شخصيتهم وتنمي مواهبهم الإبداعية.

واعرب المقدم دكتور سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بالإنابة، في كلمة ضمن الفعالية، عن شكره للطاقم الطبي في مستشفى التشيكي على جهودهم في تنفيذ المبادرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز