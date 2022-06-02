97 % ترشيد الكهرباء في مباني «أوقاف دبي» بالمحيصنة

المصدر: دبي - البيان

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أفادت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر بدبي بأن نسبة الوفورات المحققة من ترشيد الطاقة الكهربائية الناتجة عن استخدام خلايا الطاقة الشمسية في المباني التابعة لها في منطقة المحيصنة «بنايات ذوي الدخل المحدود» بلغت 97% خلال الربع الأول من العام 2022.

وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية المحققة خلال الربع الأول من العام 2022 نحو 454 ميغاواط بعائد ربع سنوي بلغت قيمته نحو 143,000 درهم، فيما قدرت كمية الطاقة الكهربائية المحققة خلال العام 2021 نحو 2,032 ميغاواط بعائد سنوي بلغت قيمته 633,000 درهم.

مشروع

وذكرت المؤسسة أن مشروع إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية في مباني المحيصنة، يأتي ضمن مساهمة المؤسسة في مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي «شمس دبي»، والتي تهدف إلى تقليل قيمة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وبدأ إنتاج الكهرباء من خلال الألواح الشمسية في ديسمبر 2021 بسعة إنتاجية تبلغ 1,3 ميغاواط في الساعة، وتقدر الطاقة المنتجة سنوياً بـ 2000 ميغاواط، بكلفة إجمالية تقدر بأربعة ملايين درهم، فيما يبلغ عدد الألواح الشمسية المركبة في المشروع 3456 لوحاً في أربعة مبانٍ تابعة لها، كما تعمل المؤسسة حالياً على تنفيذ مشروع مماثل في «مباني ذوي الدخل المحدود» في منطقة القوز.

التزام

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة إن مشروعات الخلايا الشمسية في مباني المؤسسة تعكس التزام بتحقيق استراتيجية دبي 2050 للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المؤسسة باشرت بتنفيذ مشروعات مماثلة في مبان أخرى تابعة للمؤسسة وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستثمار الأمثل لمواردها، وتحقيق فرص الاستدامة في مباني المؤسسة، والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي. وأضاف المطوع أن المؤسسة تسعى لحفظ واستثمار مساهمات الواقفين وتنميتها بأفضل الطرق الممكنة، مؤكداً أن هذا النوع من المشروعات يسهم في تخفيض تكاليف قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الوقفية، مما سيقلل المصروفات التشغيلية لتلك المباني.

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