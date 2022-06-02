قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع اليونان

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، الفريق أول كوستاندينوس فلوروس رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر في مجالات التعاون الدفاعي.

وبحث قائد القوات البرية خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى قائد القوات البرية، بالفريق خارالامبوس لالوسيس رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني، وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك، وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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