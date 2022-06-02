مدير الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي «في الميدان»

المصدر: العين - البيان

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أكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء، مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي. وشارك في إنجاز معاملات المتعاملين خلال زيارة لمركز شرطة فلج هزاع بمدينة العين ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية، حيث استقبل عدد منهم للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز الشرطة المقدمة لهم، ومؤكداً على اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

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