«طرق دبي» تنظم معرض الأمن والسلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات معرض الأمن والسلامة المرورية في المبنى الرئيسي للهيئة على مدار ثلاثة أيام، وتضمن المعرض 7 ورش توعية لموظفي الهيئة، وتحرص الهيئة على تنظيم المعارض وورش التوعية انطلاقاً من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تركز على السلامة والاستدامة البيئية وتحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث. وشارك في الحدث الهلال الأحمر الإماراتي، وشرطة دبي، وشركة تدريب كرسي الطفل Maxi-Cosi Middle East Region، بالإضافة لمركز كريم، وشركة تير للسكوترات، ومعهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومؤسسة ظاهر لتعقيم السيارات بالأوزون، وشركة كونتننتال للإطارات.

وقال عيسى الأميري، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، إنه تم تنظيم المعرض بهدف تعريف الموظفين بالأمن والسلامة في مختلف المجالات، وأهمها المحافظة على سلامة الطفل في المركبة، حيث قامت شركة تدريب كرسي الطفل بعرض أنواع مقاعد الأطفال في المركبة حسب السن، وتقديم تدريب عملي على كيفية تركيبة بالطريقة الصحيحة، كما اهتم المعرض بتوعية الموظفين حول أهمية سلامة الإطارات من خلال ورشة قدمها معرض الإمارات لتعليم قيادة السيارات ركزت في شرحها على ضرورة المحافظة على سلامة الإطارات خلال فترة الصيف وأهمية الالتزام بحزام الأمان لحماية السائق ومن برفقته من الإصابة في الحوادث المرورية. وتابع الأميري: تضمن المعرض كذلك مشاركة من شركة (كريم) مشغل الدراجات الهوائية، حيث قامت الشركة بتقديم شرح شفوي للموظفين عن إرشادات السلامة الخاصة بالدراجات الهوائية وأهمية الالتزام بالمسارات المخصصة لها في الطرق، كما شاركت شركة (تير) مشغل السكوتر الكهربائي في المعرض بورشة ركزت على التوعية بإرشادات السلامة الخاصة بالسكوتر الكهربائي.

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