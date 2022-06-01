رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس لاتفيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالا هاتفيا من فخامة إغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة قدم خلاله التعازي و المواساة لسموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وهنأ رئيس لاتفيا خلال اتصاله ..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا لسموه التوفيق في تحقيق طموحات الدولة و شعبها نحو مزيد من التقدم و الازدهار .. وأعرب عن تطلعه لدفع علاقات بلاده مع دولة الإمارات إلى الأمام خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة إغليس ليفتس لمشاعره الطيبة تجاه سموه و شعب دولة الإمارات مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات مع جمهورية لاتفيا الصديقة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

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