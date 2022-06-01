الثلاثاء 21 يونيو أطول نهار في السنة وبدء فصل الصيف

المصدر: أبوظبي- البيان

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر يونيو وخلال الثلث الأخير منه وتحديداً يوم الثلاثاء 21 يونيو تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان «23.27 درجة شمالاً»، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وبحسب المركز الوطني يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خصوصاً النصف الثاني منه، كما تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خصوصاً في النصف الثاني.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر يونيو تتراوح ما بين 33.0 و35.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية.

وقد سجلت أعلى درجة حرارة عظمى 52 درجة مئوية في الياسات سنة 2010 وسجلت أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 درجة مئوية.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 27%.

وسجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 يوم ضباب كثيف و6 أيام ضباب خفيف، فيما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007.

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