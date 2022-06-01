"طرق دبي" تنظم معرض الأمن والسلامة المرورية

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات معرض الأمن والسلامة المرورية في المبنى الرئيسي للهيئة على مدار ثلاثة أيام وتضمن المعرض 7 ورش توعوية لموظفين الهيئة، وتحرص الهيئة على تنظيم المعارض والورش التوعوية انطلاقا من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تركز على السلامة والاستدامة البيئية وتحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث.

وشارك في الحدث كل من: الهلال الأحمر الإماراتي، وشرطة دبي، وشركة تدريب كرسي الطفل_ Maxi-Cosi Middle East Region، بالإضافة لمركز كريم، وشركة تير للسكوترات، ومعهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومؤسسة ظاهر لتعقيم السيارات بالأوزون، وشركة كونتننتال للإطارات.

وقال عيسى الأميري، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أنه تم تنظيم المعرض بهدف تعريف الموظفين بالأمن والسلامة في مختلف المجالات، وأهمها المحافظة على سلامة الطفل في المركبة حيث قامت شركة تدريب كرسي الطفل_ Maxi-Cosi Middle East Region بعرض أنواع مقاعد الأطفال في المركبة حسب السن وتقديم تدريب عملي على كيفية تركيبة بالطريقة الصحيحة، كما اهتم المعرض بتوعية الموظفين حول أهمية سلامة الإطارات من خلال ورشة قدمها معرض الإمارات لتعليم قيادة السيارات ركزت في شرحها على ضرورة المحافظة على سلامة الإطارات خلال فترة الصيف وأهمية الالتزام بحزام الأمان لحماية السائق ومن برفقته من الإصابة في الحوادث المرورية.

وتابع الأميري، تضمن المعرض كذلك مشاركة من شركة (كريم) مشغل الدراجات الهوائية حيث قامت الشركة بتقديم شرح شفوي للموظفين عن إرشادات السلامة الخاصة بالدراجات الهوائية وأهمية الالتزام بالمسارات المخصصة لها في الطرق، كما شاركت شركة ( تير) مشغل السكوتر الكهربائي في المعرض بورشة ركزت على التوعية بإرشادات السلامة الخاصة بالسكوتر الكهربائي.

وأضاف عيسى الأميري، تضمن المعرض أيضاً ورش توعوية خاصة لأولياء الأمور حول مخاطر المخدرات على الأبناء والقوانين المرتبطة بها بالإضافة لكيفية التعامل مع رسائل الاحتيال المجهولة، ونظمت الورشة من قبل (برنامج أقدر) التابع لشرطة دبي، كما قدم الهلال الأحمر الإماراتي ورشة إسعافات أولية وإرشادات حول السلامة في المركبة، وقدمت مؤسسة الظاهر لتعقيم المركبات بالأوزون ورشة تثقيفية حول أساليب تعقيم وتطهير المركبات.

والجدير بالذكر أن المعرض لاقى إقبالاً كبيراً من موظفي الهيئة بمختلف القطاعات والمؤسسات، حيث يعتبر معرض الأمن والسلامة المرورية فرصة للاستفادة والاطلاع على قوانين وارشادات السلامة المرورية أثناء قيادة المركبات أو الدراجات الهوائية أو السكوتر الكهربائي.

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