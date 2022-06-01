من هو عمران شرف .. رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي؟

المصدر: البيان

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يعد المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" واحداً من مهندسي الجيل الأول في قطاع الفضاء بالدولة، حيث حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حاصل على ماجستير في سياسات العلوم والتكنولوجيا عام 2013 من المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية وكانت أطروحته بعنوان "قمر صناعي لاقتصاد المعرفة: نقل المعرفة في برنامج الإمارات للفضاء"،

وتم تعيين شرف كأول موظف ينضم إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة في عام 2006، فيما كان من أوائل مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء الذين تدربوا في كوريا الجنوبية لمدة 7 سنوات، على بناء الاقمار الصناعية، حيث عمل على النظام الفرعي للقيادة ومعالجة البيانات في القمر الصناعي دبي سات-1، فيما تولى مهمة هندسة النظم بالإضافة إلى نظام القيادة ومعالجة البيانات الفرعي في مشروع القمر الصناعي دبي سات -2 .

وتم تعيين شرف مديراً لقسم تحليل ومعالجة صور الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء بين 2011-2014، كما تم تعيينه كمدير أول في إدارة تطوير البرامج في المركز، وتولى العديد من المهام مثل تأسيس فريق الأنظمة الإلكترونية والكهربائية ومكتب إدارة المشاريع إضافة إلى تأسيس إدارة معالجة وتحليل الصور الفضائية و إدارة تطوير البرامج التقنية.

‏ ويعد شرف عضو وفد الإمارات للجنة الدولية المعنية بنظام الملاحة العالمية بالأقمار الاصطناعية، وكان ممثلاً للدولة في اجتماعات مكتب الأمم المتحدة للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي ومساهماً في تطوير المراحل الاولية من مشروع "خليفة سات".

‏وحاز شرف على ميدالية فخر الإمارات في تطوير أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية و المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2019 ضمن الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

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