انتخاب الإمارات رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

المصدر: البيان

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انتخبت لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"،رئيساً لها.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"،رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،: فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول، فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع.. شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية.

فمن هو عمران شرف؟

- مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل". -واحد من مهندسي الجيل الأول في قطاع الفضاء بالإمارات.

-حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة فيرجينيا في أمريكا.

-حصل على ماجستير في سياسات العلوم والتكنولوجيا عام 2013 من المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

- أول موظف ينضم إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة في عام 2006.

-من أوائل مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء الذين تدربوا في كوريا الجنوبية لمدة 7 سنوات، على بناء الاقمار الصناعية.

-عين شرف مديراً لقسم تحليل ومعالجة صور الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء .

-ممثل للدولة في اجتماعات مكتب الأمم المتحدة للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي ومساهماً في تطوير المراحل الاولية من مشروع "خليفة سات".

-‏حاز شرف على ميدالية فخر الإمارات في تطوير أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية و المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2019.

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