رئيس الدولة ونائبه يشيدان بانتخاب الإمارات رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بانتخاب الإمارات رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"،رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،: فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول، فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع.. شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز