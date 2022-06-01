البيان ترصد إقبالاً على استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية بأبوظبي في اليوم الأول لتطبيق حظرها

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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مع بدء تطبيق حظر الأكياس البلاستيكية اليوم والمستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، أجرت " البيان" جولة ميدانية في مراكز التسوق للتعرف على البدائل المتاحة امام المتسوقين.

وقد اتجه متسوقون إلى استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة الى اعادة الاستخدام وسعرها 2.50 درهما، كما وفرت منافذ بيع أكياس بلاستيكية فئة الدرهم ويمكن استخدامها مرتين او ثلاث، بالاضافة الى اكياس بلاستيكية اضافية وسعرها 50 فلسا وبذلك وفرت منافذ البيع خيارات متعددة أمام المتسوقون بحسب امكانياتهم المادية وايضا توجهاتهم فيما يخص الاستخدام المتعدد للأكياس.

في السياق اكد متسوقون ل "البيان" ان قرار حظر بيع الاكياس البلاستيكية ايجابي حفاظا على البيئة مع وفرة البدائل متعددة الاستخدام في منافذ البيع، واشاروا الى انهم يأتوا بأكياس بلاستيكية ذات مواصفات عالية من منازلهم وهي متعددة الاستخدامات وبالتالي ليسوا في حاجة الى شراء اكياس من منافذ البيع.

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