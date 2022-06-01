مكتوم بن محمد: تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال، وهم رهانها الذي لا يخسر.

وتوجه سموه خلال استقباله، اليوم، لفريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي، بالشكر لجهود الفريق التي أسهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أشكر فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي لجهودهم التي ساهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي. تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال، وهم رهانها الذي لا يخسر."

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