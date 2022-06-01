محمد بن زايد: حريصون على مواصلة تعميق العلاقات مع الصين ودفعها على جميع المستويات

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، منوهاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي عززها المغفور له ورسخها خلال مسيرة قيادته للدولة.

كما هنأ شي جين بينغ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن خالص أمنياته لسموه بالتوفيق والنجاح في تحقيق طموحات دولة الإمارات وشعبها نحو آفاق جديدة من الرخاء والريادة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الصيني خلال الاتصال تطلعه نحو مزيد من العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لشي جين بينغ لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه سموه وشعب الإمارات، مؤكداً قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.

سويسرا

أيضاً تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من إغنازيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق، قدم خلاله إلى سموه تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. كما هنأ كاسيس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى تعاونها وشراكتها مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وتنويع مجالاتها لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين الصديقين وبما يحقق مصالحهما المتبادلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الرئيس السويسري تجاه دولة الإمارات وشعبها في وفاة الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، كما عبر عن شكره لتهنئته بتوليه رئاسة الدولة وما أبداه من أمنيات طيبة بالتوفيق في قيادة الدولة متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التنمية والتطور. كما بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة وتوسيع جوانب الشراكة بين دولة الإمارات وسويسرا في جميع المجالات الحيوية الحالية والمستقبلية.

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