سيف بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مدغشقر

المصدر: دبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في دبي، أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصلحة البلدين.

ودون سموه عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة، واستعرضنا العلاقات الثنائية وإيجابيات تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية بما يدعم مسيرة التنمية والاستقرار لما فيه الخير للشعبين الصديقين».

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

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