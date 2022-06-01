«الأعمال الخيرية» تطلق حملة الصيف «بردوا عليهم» 2022

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «بردوا عليهم» لعام 2022، بهدف إعانة الأسر الفقيرة والمتعففة والفئات المستحقة خلال فصل الصيف وتخفيف معاناتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: «تعد هذه الحملة من الحملات الرئيسية التي نسعى إلى تنفيذها في كل عام، بهدف توفير الحياة الكريمة والراحة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، ومد يد العون للفئات المحتاجة في الدول الفقيرة والنائية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الأخوة والتراحم والتكافل المجتمعي». وذكر أن الحملة تشمل عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية كسقيا الماء وتوزيع المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح والمولدات الكهربائية.

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