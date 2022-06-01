ملتقى «الإمارات لرعاية الموهوبين» يكرم مركز إدارة المواهب بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم الملتقى السنوي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في «يوم الموهوب الإماراتي» مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي لجهوده البارزة في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ودوره الرائد في استكشاف ورعاية المواهب في القطاع الشرطي ضمن نخبة من الموهوبين من أصحاب الابتكارات، وعدداً من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والرعاة وذلك ضمن حفل الملتقى بفندق فيرزاتشي دبي بمنطقة القرهود.

وحضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وكبار المسؤولين.

وشمل التكريم العقيد محمد بن النوة المنهالي نائب مدير إدارة الإعلام الأمني للمشاركة بالملتقى بقصيدة بعنوان (أخلاق زايد) والتي تتزامن مع مئوية زايد الموعد السنوي للملتقى وكذلك تقديراً لحرصه الدائم على التواجد الدائم والمميز في المحافل الوطنية والمجتمعية في الدولة وخارجها.

وأكد العقيد محمد بن النوة المنهالي اهتمام شرطة أبوظبي بالتواجد في مختلف المناسبات المجتمعية ضمن حرصها المستمر على تعزيز الشراكة والتواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع لافتاً إلى أهمية الملتقى في تحفيز الشباب على الإبداع والاهتمام بالمواهب.

وعرضت شرطة أبوظبي التجربة المتميزة والرائدة لمركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية في استكشاف ورعاية المواهب من منتسبي شرطة أبوظبي، عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار المواهب، والاستفادة منها في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي ومواجهة التحديات القائمة والمستقبلية.

واستعرض المقدم عبدالله الحمادي والعريف شهاب الزرعوني من إدارة طيران شرطة أبوظبي، تجربتيهما مع إدارة مركز المواهب في الملتقى موضحين كيف تم استكشاف موهبتهما وصقلها ودعمها من قبل مركز إدارة المواهب، وتوظيفها في خدمة أهداف واستراتيجيات شرطة أبوظبي.

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