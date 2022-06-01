الجناح الجوي لشرطة دبي ينقذ حياة أحد أفراد طاقم باخرة بعد إصابته بأزمة قلبية

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت طائرة مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة أحد أفراد طاقم باخرة نقل تجاري، بولندي الجنسية، يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد نقله على وجه السرعة إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة في المياه الإقليمية.

وأكد العقيد مدرب طيار علي المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، حرص المركز بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على الجاهزية التامة للتعامل مع كل البلاغات والحوادث الطارئة التي تتطلب التدخل جواً، مبيناً أن الاستعداد العالي للمركز ساهم في إنقاذ حياة فرد طاقم الباخرة بعد الوصول إلى مكان تواجدها على مسافة 28 ميلاً بحرياً في الوقت المناسب.

وحول ما حدث، أوضح العقيد خلفان المزروعي نائب مدير مركز الجناح الجوي أن المركز تلقى بلاغاً من المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، يفيد أن أحد طواقم الباخرة مصاب بأزمة قلبية خارج حدود المياه الإقليمية، وبحاجة إلى الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

ولفت العقيد المزروعي إلى أن مركز الجناح الجوي عمل على التنسيق مع برج المراقبة في مركز عمليات ميناء جبل علي وحدد موقع الباخرة بحرياً، ثم انطلقت الطائرة المروحية بقيادة النقيب مدرب طيار عبدالله الشاعر والمدرب جيرمي باتجاهها، يرافقهم المسعف ميلمر بودايو والمسعف آلن نانالي من طاقم الإسعاف الجوي التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأوضح أنه تبين لقائدي الطائرة عدم وجود مهبط على متن الباخرة ما استدعى تشغيل الرافعة المخصصة في عمليات الإنقاذ لإنزال المسعفين إلى سطحها ثم رفع أفراد الطاقم المريض إلى الطائرة، ومباشرة جرى تقديم كل الإسعافات الضرورية له لضمان استقرار الحالة قبل الوصول إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ومن جهته أكد مشعل جلفار، مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن التعاون النوعي مع شركائنا في شرطة دبي، دائماً ما يثمر بتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع، مشيداً بالحرفية العالية التي يتمتع بها فريق الإسعاف الجوي المؤهل للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

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