لجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة تستعرض خطط تعزيز الأداء الأمني

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الخامس للجنة القيادة ‏العليا الدائمة لعام 2022 بشرطة الشارقة، الذي عقد، صباح أول من أمس، في قاعة المستقبل بمقر ‏القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

وناقش الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، واستعرض عدداً من الخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني، منها الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة 2023-2026، ‏وخطة التعامل مع حوادث المواقع والمواد الخطرة، إلى جانب عرض لنتائج تقييم الهياكل التنظيمية لمراكز الشرطة، ونتائج تقييم السياسات المؤسسية2021.

في ختام الاجتماع وجه القائد العام لشرطة الشارقة بضرورة بذل الاستمرارية في تطوير الخدمات المقدمة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، ما يسهم في دعم منظومة العمل الشامل بمختلف القطاعات الشرطية.

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