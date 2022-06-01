85 نزاعاً في جمارك دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دائرة جمارك دبي تقدمها الدائم في مجال مكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها الدولة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها جمارك دبي في عام 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 15 مليون درهم، وفي الربع الأول من عام 2022 بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية 85 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 24 مليون درهم.وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جهود الإمارات لحماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أهم التجارب العالمية على هذا الصعيد، إذ حافظت الإمارات على موقع الصدارة بين الدول العربية وعلى مركزها المتقدم عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوصى في مشاركته بكلمة رئيسة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بأهمية الارتقاء بالتطور التكنولوجي في مكافحة الجرائم الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونظمت الدائرة في العام الماضي 11 فعالية تثقيفية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات و8 فعاليات تثقيفية مجتمعية، كما تم تنظيم 10 ورش عمل للتوعية بطرائق التعرف إلى البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية ليصل إجمالي عدد المبادرات التثقيفية إلى 29 مبادرة حضرها 2400 مشارك من مختلف فئات المجتمع، وفي الربع الأول من عام 2022 تم تنظيم 5 فعاليات توعية حضرها 500 مشارك، كما نظمت الدائرة دورة العام الدراسي 2021 - 2022 لجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتشجيع الأجيال الجديدة على الإبداع والابتكار، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ إطلاقها في عام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة.

وقامت الدائرة بإعادة تدوير مليونين ومئة ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ221 علامة تجارية في عام 2021، وتم في الربع الأول من عام 2022 إعادة تدوير نحو 254 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ27 علامة تجارية.

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